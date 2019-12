Le rappeur américain Juice WRLD meurt à l'âge de 21 ans

Le rappeur, de son vrai nom Jared Anthony Higgins, a été pris d'un malaise cardiaque après l'atterrissage de son avion à Chicago, sa ville natale. Une autopsie sera pratiquée lundi.

Le rappeur Juice WRLD a été déclaré mort, dimanche 8 décembre à 3 heures du matin, dans un hôpital de Chicago après avoir été transporté dans un état d'urgence absolu de l'aéroport Midway. De son vrai nom Jared Anthony Higgins, le jeune homme venait d'y atterrir avec un avion privé de retour de Californie quand il a été pris d'un malaise cardiaque. Pour l'instant, les autorités américaines n'ont pas révélé les causes de sa mort mais elles ont fait savoir qu'une autopsie serait pratiquée ce lundi.

Juice WRLD avait d'abord été repéré sur la plate-forme de partage de musique Soundcloud avant de signer chez une maison de disque et de connaître un énorme succès avec le titre Lucid Dreams, vendu à six millions d'exemplaires et qui samplait la chanson de Sting, The Shape of My Heart. Il faisait partie de cette scène Emo Trap menée par un autre rappeur décédé aussi à 20 ans, XXXTentacion, assassiné à Miami en juin 2018. Dans ses morceaux, Juice WRLD chantait aussi bien qu'il rappait, parlait abondamment de ses peines de cœur, de sa consommation de produits stupéfiants et de son regard désabusé sur le monde qui l'entourait.

Rencontré à Paris en septembre 2018 alors qu'il faisait la promotion de son premier album Goodbye & Good Riddance, il confiait au Monde : « En Amérique, on se moque de l'image que l'on donne de nous-mêmes. Le pays entier est conduit par le déshonneur, regardez Trump. Les adultes se sont mis à enfreindre leurs propres règles après nous avoir rabâché pendant des années : "Ne fais pas ci, ne fais pas ça." C'est vraiment déprimant. »

