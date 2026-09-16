Le ramasseur de balles frappé par Eden Hazard fait fortune… dans la vodka

Le ramasseur de balles frappé par Eden Hazard fait fortune… dans la vodka

Il se console dans l’alcool. On se souvient tous de cette scène invraisemblable lors d’un match de League Cup entre Swansea et Chelsea en 2013 lorsqu’Eden Hazard, mécontent de la lenteur volontaire d’un ramasseur de balles, s’illustre en assénant de violents coups au jeune Charlie Morgan .

Âgé de 17 ans à l’époque, le petit a bien grandi et peut aujourd’hui profiter de ses (très) nombreux millions. En effet, Charlie Morgan a vendu son entreprise de vodka AU Vodka pour 350 millions d’euros, selon les informations du Daily Mail .…

MB pour SOFOOT.com