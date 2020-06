Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Rallye de Nouvelle-Zélande est annulé à son tour Reuters • 04/06/2020 à 14:54









par Matthieu Cointe (iDalgo) 24 heures après l'annonce de l'annulation du rallye de Finlande, la course de Nouvelle-Zélande subit le même sort. Les organisateurs ont confirmé ce jeudi 4 juin que le rallye qui devait se tenir autour d'Auckland en septembre ne verra pas le jour en raison des incertitudes posées par la pandémie du virus Covid-19. Le calendrier 2020 du Championnat du monde des rallyes (WRC) se réduit alors que l'épreuve du Portugal avait elle aussi été annulée en avril. La prochaine épreuve inscrite au calendrier est le rallye de Turquie, prévu du 24 au 27 septembre. Les pilotes ont pu disputer les trois premières épreuves de la saison entre janvier et mi-mars et le Français Sébastien Ogier (Toyota) mène au classement.

