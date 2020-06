Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le rallye de Grande-Bretagne annulé Reuters • 09/06/2020 à 16:42









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le calendrier des Championnats du monde WRC est de nouveau chamboulé. Après les annulations des épreuves au Portugal, au Kenya, en Finlande et en Nouvelle-Zélande, le rallye de Grande-Bretagne passe lui aussi à la trappe. Les organisateurs ont annoncé ce mardi que la course ne verra pas le jour cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Elle devait se tenir du 29 octobre au 1er novembre au pays de Galles. Trois épreuves sont encore programmées à leur date initiale cette saison : en Turquie, du 24 au 27 septembre, en Allemagne, du 15 au 18 octobre, et au Japon, du 19 au 22 novembre. Les pilotes ont disputé trois rallyes en début d'année entre janvier et mars et le Français Sébastien Ogier (Toyota) est en tête du classement individuel.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.