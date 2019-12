Le Raid des Alizés : à l'assaut des plus beaux paysages de Martinique

Inspiré des raids multisports de nature, le Raid des Alizés ? Martinique est un raid aventure solidaire et 100 % féminin. Le long d'un parcours tenu secret par l'organisateur, les 75 équipes s'affrontent chaque jour sur différentes épreuves classiques de l'univers des raids multisports (trail, VTT, canoë?). Le soir, les participantes se retrouvent dans des bivouacs situés dans des espaces préservés et sauvages de l'île.Une aventure sportive et solidaireLe Raid des Alizés propose une aventure sportive et solidaire de quatre jours sur l'île paradisiaque de la Martinique. Dans des paysages édeniques, entre nature luxuriante et plages de sable blanc, les 225 participantes se réunissent en équipes de 3 pour défendre les valeurs d'une association. À peine le pied posé sur l'île, le ton est donné. À l'aéroport, c'est au son des tambours et des chants créoles que les équipes engagées dans la 5e édition du Raid des Alizés-Martinique ont débarqué sur l'île aux Fleurs. Un accueil chaleureux et rythmé par le groupe 100 % féminin Moov', avant le départ d'une aventure hors du commun.À l'aube le lendemain, avant même le lever du soleil, Steve « l'ambianceur », réveille les participantes. Au coeur du superbe domaine du Château Depaz (Saint-Pierre), la musique retentit : il est seulement 4 heures du matin et il est déjà temps de se préparer. Un réveil de bonne heure pour éviter les chaleurs étouffantes et l'air humide de...