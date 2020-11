Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Racing s'impose contre Bayonne Reuters • 29/11/2020 à 22:54









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche soir s'affrontaient le Racing 92 et l'Aviron Bayonnais pour le compte de la dixième journée de Top 14. Les Racingmens se sont imposés 43-17 sans difficulté après avoir remporté les deux mi-temps et donc le bonus offensif. À noter la très bonne performance de Taofifenua auteur de trois essais. Une victoire importante pour les Franciliens qui prennent la quatrième place du Top 14 devant le Racing de Toulon et à seulement 1 point de Toulouse deuxième. L'Aviron Bayonnais est quant à lui neuvième. Le Racing affrontera Bordeaux la semaine prochaine alors que les Bayonnais recevront Toulouse.

