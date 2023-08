Le Racing revient de loin et se qualifie pour les quarts de Copa Libertadores

Match électrique, remontée historique.

Après une défaite (4-2) en Colombie sur la pelouse de l’Atlético Nacional, le Racing se devait de réaliser le match parfait en huitièmes de finale retour. Les hommes du célèbre Fernando Gago ont mis le curseur de l’intensité au maximum pour annoncer la couleur à leurs adversaires. L’ouverture du score de Roger Martínez (28 e ) et sa célébration pleine de rage permettent de croire à l’exploit. Bien plus dangereux, les Argentins ratent plusieurs occasions avant de débloquer la situation en début de deuxième période. En six minutes, Agustin Ojeda (50 e ) double la mise sur un raid solitaire – suivi d’une nouvelle célébration hargneuse -, puis Juan Felipe Aguirre (56 e ) inscrit un but contre son camp fatal pour l’Atlético Nacional. En quarts de finale, le Racing affrontera son compatriote de Boca Juniors.…

EL pour SOFOOT.com