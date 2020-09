Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Racing en finale de la Champions Cup Reuters • 26/09/2020 à 16:38









Le Racing en finale de la Champions Cup par Adonis Vesin (iDalgo) Quelle libération ! Au coup de sifflet final, les Racingmen ont hurlé de joie dans leur Arena. Ils ont réussi l'exploit de sortir les Saracens, champions d'Europe en titre 19-15. Iribaren et Goode s'étaient répondus dans un duel à distance (6-6, 32e). Le demi du Racing avait donné l'avantage aux siens avant la pause (9-6, 40e). Alex Goode (43e, 47e, 53e) répliquait pour donner six points d'avance aux Anglais (9-15). Les Franciliens ont été par deux fois proches de la rupture (56e, 58e) mais Machenaud n'a pas tremblé (12-15, 68e). Finn Russell a finalement fait basculer la rencontre sur un coup de pied à suivre pour Vakatawa. Le trois-quarts centre perçait dans l'axe, fixait la défense et servait Russell, qui remisait pour Juan Imhoff qui filait à l'essai (17-15, 76e). Machenaud transformait (19-15) pour offrir la victoire aux Français. Les double finalistes de la Champions Cup (2016, 2018) vont avoir une nouvelle occasion d'ouvrir leur compteur, face à Toulouse ou Exeter.

