Le Racing écrase Castres, La Rochelle et Brive s'imposent sur le fil par Samuel Martin (iDalgo) Après le succès du LOU face à Toulon, trois matchs étaient au programme pour la suite de la 14e de Top 14. Sans 5 joueurs majeurs partis en stage avec l'Equipe de France, le Racing 92 s'est tout de même largement imposé aux dépens de Castres (0-27). C'était une rencontre cruciale pour eux mais les Olympiens ont tout loupé et concèdent leur troisième défaites de suite en championnat. À l'inverse, La Rochelle l'a emporté de justesse face à Montpellier (35-30) mais grimpe sur la troisième marche du podium. Les Maritimes ont bien réagi après une entame de match timide avec notamment le triplé d'Arthur Retière en un quart d'heure (32', 36' et 47'). Enfin, Brive empoche un deuxième succès de rang toutes compétitions confondues face à la Section Paloise (33-26).

