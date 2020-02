Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Racing 92 atomise La Rochelle Reuters • 29/02/2020 à 17:41









Le Racing 92 atomise La Rochelle par Samuel Martin (iDalgo) Derrière au classement avant le coup d'envoi, le Racing 92 repasse devant La Rochelle sur la troisième marche du podium en infligeant une gifle aux Charentais (49-0). Les Racingmen démarrent très fort et prennent tout de suite leurs distances au tableau d'affichage. Baubigny (6'), Russell (16') puis Laborde (39') viennent aplatir tour à tour dans l'en-but rochelais pour creuser l'écart. Parfaits en défense, les Parisiens reviennent des vestiaires le couteau entre les dents. Klemenczak est le premier à faire mouche en seconde période (44') avant que Sancionne (59') et Machenaud (71') surgissent. La note sera alourdie en toute fin de match avec un essai de Kolingar (80'). Provisoirement quatrième, La Rochelle pourrait reculer en cas de victoire de Toulon demain face au Stade Français.

