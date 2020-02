Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Racing 92 arrache la victoire contre Toulouse Reuters • 16/02/2020 à 19:09









Le Racing 92 arrache la victoire contre Toulouse par Hugo Chalmin (iDalgo) En clôture de la 16e journée du Top 14, le Racing 92 s'est imposé 30-27 face au Stade Toulousain au terme d'une rencontre au dénouement incroyable. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Laurent Travers sont allés chercher leur victoire. Menés 17 à 10 à quelques secondes de la mi-temps, ces derniers égalisent avec un essai de Laborde dans les arrêts de jeu de la première période. Au retour des vestiaires, le scénario des quarante premières minutes se répète. Les Ciel et Blanc encaissent un essai de Guitoune à la 51e minute et sont derrière pendant la quasi totalité du deuxième acte. Il faut attendre une nouvelle fois les arrêts de jeu pour que Klemenczak vienne délivrer le Racing et offrir une victoire 30-27 à son équipe. Un succès qui permet aux Racingmen de se hisser à la troisième place du classement. Ils se positionnent désormais à huit points du LOU et à onze longueurs de l'UBB, leader du championnat.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.