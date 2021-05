Le "quoi qu'il en coûte" a coûté 168 milliards d'euros en 2020, selon Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie affirme que ces dépenses permettent aujourd'hui au pays de "redémarrer rapidement".

Bruno Le Maire, le 26 avril 2021, à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Slogan proclamé de la lutte de l'exécutif contre la pandémie de Covid-19, combien le "quoi qu'il en coûte" promis par Emmanuel Macron aux premères heures des restrictions sanitaires a t-il coûté? A l'antenne de RTL , Bruno Le Maire a déclaré que l'impact de la crise du Covid-19 sur les comptes de l'Etat se chiffrait à 168 milliards d'euros pour l'année 2020.

"En 2020, le quoi qu'il en coûte nous a coûté 168 milliards d'euros" , a ainsi résumé le ministre, lund 3 mai. Une partie correspond aux dépenses pour le fonds de solidarité (exonération de charges, activité partielle). L'autre partie représente les pertes de recettes de l'Etat, selon lui.

Le ministre estime que ces dépenses favorisent une reprise économique dont il se félicite, avec une progression du PIB 0,4% en ce début d'année en France, soit "le chiffre de croissance le plus élevé de tous les pays européens au premier trimestre".

"Le plan de relance marche"

"Ca nous permet de redémarrer rapidement. S'il fallait reconstituer des compétences, nous perdrions du temps et nous serions dans une situation économique calamiteuse. Aujourd'hui, si nous redémarrons vite et fort en France, c'est que nous avons protégé les entreprises et les salariés", fait-il valoir.

D'une manière générale, le ministre considère que l'économie va "dans la bonne direction parce que les entrepreneurs ont repris à bras le corps l'activité, que certains secteurs industriels ont très bien repris", comme celui du BTP, et "parce que le plan de relance marche" , avec près d'un tiers des 100 milliards d'euros déjà décaissés, a-t-il ajouté.