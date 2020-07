Le Québec rend les masques obligatoires dans les lieux publics fermés

Le Québec, qui compte plus de la moitié des quelque 108.000 cas enregistrés au Canada et près des deux tiers des 8.800 décès, devient ainsi la première province du pays à imposer une telle mesure.

"A partir de samedi, le masque va être obligatoire partout au Québec, dans tous les lieux publics fermés comme les commerces", a déclaré le Premier ministre François Legault lors d'une conférence de presse.

Le port du masque était jusqu'à présent simplement "fortement recommandé". Alors que la pandémie semble relativement contenue depuis des semaines au Québec, "depuis une semaine on voit que le nombre de cas a un peu augmenté, qu'il y a de la transmission communautaire", a expliqué M. Legault pour justifier cette mesure.

Il a indiqué que cette mesure concernerait principalement les commerces, les restaurants, les bars ou les salles de spectacle. Les enfants de moins de 12 ans et les personnes souffrant de problèmes de santé en sont dispensés.

Les commerçants auront la responsabilité de faire appliquer la nouvelle obligation faute de quoi, après une période d'adaptation de deux semaines, ils s'exposent à une amende de 400 dollars, pouvant aller jusqu'à 6.000 dollars canadiens en cas de récidive (250 à 3.800 euros).

Le gouvernement réfléchit à imposer des amendes également aux citoyens récalcitrants à partir du mois d'août, selon M. Legault.

Dans les restaurants comme dans les salles de spectacle, les clients pourront enlever leur masque une fois assis, mais devront le porter chaque fois qu'ils se déplacent.

Le gouvernement Legault a reconnu qu'il craignait un scénario à l'américaine, citant l'exemple de la Floride qui a battu dimanche un record de nouveaux cas en une journée suite à un relâchement des mesures de distanciation sociale.

An employee of the Montreal metro offers free masks to traveller who don't have one with them at the Lionel Groulx station on July 13, 2020 as face coverings and masks become compulsory in all public transports in the Quebec province in Montreal,Quebec. ( AFP / Eric THOMAS )