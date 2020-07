Le Québec n'exclut pas de refermer les bars

Dans un restaurant de Montréal, le 10 juillet 2020 ( AFP / Eric THOMAS )

Le gouvernement du Québec, province la plus touchée par la pandémie de coronavirus au Canada, n'exclut pas de refermer les bars en raison d'une recrudescence de cas dans ces établissements, a annoncé jeudi le Premier ministre de la province François Legault.

"J'ai des inquiétudes et à ce moment-ci, on n'exclut pas de fermer les bars", trois semaines après leur réouverture, a indiqué M. Legault lors d'une conférence de presse.

Le Québec a fait état jeudi de 142 nouveaux cas de coronavirus dans les 24 dernières heures et de neuf nouveaux décès, une brusque augmentation par rapport à la moyenne observée les semaines précédentes.

L'agence de la Santé publique de Montréal, ville au coeur de la pandémie au Canada, a confirmé de son côté 45 cas dans 14 bars ces derniers jours.

Depuis le début de la pandémie mi-mars, le Québec a recensé plus de la moitié des cas et les deux tiers des décès enregistrés au Canada, particulièrement dans les maisons de retraite, qui ont recensé plus de 80% des morts.

La province, qui cherche à tout prix à éviter une deuxième vague, a resserré le week-end dernier les règles dans les bars, après l'apparition de cas dans des établissements.

Ceux-ci doivent désormais fermer plus tôt et ne peuvent accueillir que 50% de leurs clients habituels, conformément à la règle de distanciation de deux mètres.

A l'appel de la Santé publique, des milliers de clients de bars ont dû patienter pendant parfois cinq heures depuis le début de la semaine à Montréal pour passer un test de dépistage.

"Si le gouvernement décidait de fermer les bars, j'appuierais cette décision", a déclaré jeudi la maire de Montréal Valérie Plante.

Le Québec a aussi imposé le port du masque dans tous les commerces clos à partir de samedi, première province à le faire au Canada. M. Legault a prévenu que la mesure resterait en place "pendant plusieurs mois".

