« Le quartier du meilleur joueur du monde » : Yamal, la joie du peuple de Rocafonda

Lamine Yamal, dont le nom traverse désormais les frontières, peut devenir champion du monde ce dimanche deux ans après avoir conquis l’Europe avec l’Espagne. Derrière le footballeur, le numéro 19 espagnol est surtout l’incarnation de Rocafonda, son quartier à Mataró, et le visage de la Catalogne moderne. Reportage sur un béton qu'il connaît par cœur.

« Malfamé », « dangereux », « délaissé » , « pauvre », beaucoup d’adjectifs négatifs entourent le quartier de Rocafonda et ses 11 000 âmes. Situés sur les hauteurs de Mataró, la capitale du Maresme, à une trentaine de kilomètres au nord est de Barcelone, les édifices colorés qui forment Rocafonda restent tout de même loin des préjugés qui lui sont adossés lorsque l’on s’y promène, même si près de 50 % de la population vit sous le seuil de pauvreté édicté par l’Institut National des Statistiques et que des heurts éclatent parfois. À quelques heures de la finale du Mondial, pas de bagarre à l’horizon, où les drapeaux espagnols sont légion aux fenêtres des immeubles. Dans les rues, plusieurs maillots espagnols, barcelonais et un seul flocage : Lamine Yamal, l’enfant du barrio .

La fierté de tout un quartier

Pour savoir si vous êtes bien arrivés à Rocafonda, il suffit de regarder autour de soi et de voir à quel point le nombre 304 est partout. Un nombre rendu célèbre dans le monde entier par le prodige local, Lamine Yamal Nasraoui Ebana de son nom complet, grâce à sa célébration devenue iconique ou encore le bandeau qu’il porte désormais en match orné du 304 et du nom de son quartier. Une référence directe au code postal de Rocafonda : 08304, là où bien avant de briller aux États-Unis ou sur les terrains de Liga, il a émerveillé les habitants de son quartier. La dalle bétonnée, au-dessus du terrain synthétique du CF Rocafonda, garde encore la trace de ses exploits, tout comme les autres jeunes de son âge avec lesquels il tapait le cuir le week-end en revenant de la Masia. À l’instar d’Ayoub, la vingtaine à peine fêtée, qui continue de se rendre au terrain une fois que le mercure est redescendu à une température supportable pour l’organisme : « J’ai beaucoup joué avec lui ici. Quand il était petit, nous savions déjà qu’il jouait au Barça, mais on sentait qu’il allait percer. On sentait qu’il allait percer, mais on ne s’attendait pas à ce que ça arrive si tôt » , témoigne le jeune homme.…

Tous propos recueillis p

Par Léna Bernard, à Rocafonda pour SOFOOT.com