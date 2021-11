Le quai Jacques-Chirac inauguré à Paris

Anne Hidalgo, Line Renault, Claude Chirac et François Pinault (de g à d) avant l'inauguration du quai Jacques-Chirac, à Paris le 29 novembre 2021 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La maire PS Anne Hidalgo a inauguré lundi au pied de la Tour Eiffel et avec son opposition de droite le quai Jacques-Chirac, en hommage à l'ancien président et maire de la capitale décédé en 2019.

Accompagnés de Claude Chirac, qui représentait la famille, et du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, Anne Hidalgo et les maires LR des VIIe et XVe arrondissements, Rachida Dati et Philippe Goujon, ont dévoilé la plaque rendant hommage à un "homme d'Etat qui, pendant plus de 40 ans, aura servi les Françaises et les Français", selon Anne Hidalgo.

Les anciens Premiers ministres de droite Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, l'ancien maire socialiste de Paris Bertrand Delanoë et l'actrice Line Renaud, très proche de la famille Chirac, figuraient parmi les personnalités présentes.

Rebaptiser ainsi le quai Branly, devant le musée du même nom dédié aux arts premiers à l'initiative de l'ancien président, permet "d'ancrer à jamais le nom de Jacques Chirac dans les rues de sa ville", a encore déclaré la candidate du PS à l'élection présidentielle.

Ce musée, inauguré en 2006 et qui porte aussi le nom de Jacques Chirac depuis 2016, "est un manifeste et l'expression aboutie de la vision du monde que Jacques Chirac a toujours défendue", pour Anne Hidalgo: "celle d'une égale dignité entre les cultures et les civilisations et du nécessaire dialogue entre les peuples".

Débutant au pont de l'Alma, le quai Jacques-Chirac aboutit à la place des Martyrs Juifs du Vélodrome d'Hiver, là où Jacques Chirac avait été le premier président à reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale.

Premier maire de Paris élu au suffrage universel en 1977, Jacques Chirac avait accédé à la présidence de la République au bout de son troisième mandat, en 1995, pour passer ensuite deux mandats à l'Elysée.

pyv/jk/pb