information fournie par So Foot • 10/02/2024 à 18:48

Le Qatar remporte la Coupe d’Asie en renversant la Jordanie

Le génial Musa Al-Tamari n’aura pas suffi.

Le Qatar a remporté la Coupe d’Asie des nations ce samedi en dominant la Jordanie (3-1) devant 80 000 personnes au stade de Lusail (Qatar). Lors d’une rencontre d’abord fermée et marquée par de nombreuses fautes (26), les Al-Annabi ont bénéficié de trois penaltys, tous inscrits par Akram Afif, meilleur joueur et buteur de cette CAN 2024, avec huit buts. Fin du rêve donc pour la Jordanie, outsider , qui aura tout de même atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire. Champions en titre, le Qatar, lui, conserve sa couronne.…

TM pour SOFOOT.com