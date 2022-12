"Le Qatar est une porte vers la liberté, mais à quel prix ?"

Alors que 1500 à 2000 travailleurs népalais quittent leur pays chaque jour pour rejoindre des pays du Golfe, beaucoup en reviennent, s'ils en reviennent, avec des maladies graves sans que les familles ne touchent la moindre compensation. Explications avec le journaliste d'investigation népalais Ramu Sapkota.

Un homme en chemisette avance, tête baissée, sous le soleil de Doha. Un Qatari s'approche de lui et le houspille alors qu'il tente d'entamer une conversation. Il s'appelle Kaushal. Il vient du Népal, a la quarantaine et est arrivé dans le coin il y a un peu plus de cinq mois pour. Il ne peut plus le faire à cause d'une maladie des reins et doit prendre demain la direction de l'aéroport de Doha. Il dit, au bord des larmes :À son arrivée au pays, comme beaucoup d'autres avant lui, il sait ce qui l'attend : la dialyse. Le journaliste népalais Ramu Sapkota, qui travaille aujourd'hui pour le Center for Investigative Journalism (CIJ), un organisme indépendant et à but non lucratif qui produit des reportages d'investigation, s'intéresse depuis 2017 au destin de ces revenants du Golfe. Il raconte.Il faut savoir que les Népalais sont très fans de football. Il y a beaucoup de supporters du Brésil, de l'Argentine, de la France et du Portugal ici. Depuis le début de la compétition, ils regardent les matchs chez eux, mais j'en vois aussi beaucoup se rassembler en extérieur. Tout le monde est concerné, y compris ceux qui sont allés travailler au Qatar et sont revenus. Dans certains endroits, j'ai même vu des gens accrocher le drapeau de leur nation favorite. Certains ont le sentiment que c'est aussi leur tournoi.J'ai commencé à écrire et faire des reportages au sujet des travailleurs migrants il y a cinq ans quand je travaillais pour l'hebdomadaireet le. Aujourd'hui, je collabore pour leet parfois pour le magazine. Je crois que j'ai vu des citoyens népalais quitter le pays pour aller dans le Golfe, en Europe ou dans des pays d'Asie depuis presque toujours. Je suis originaire des montagnes du Népal, près de Pokhara, et lorsque je faisais mes études, beaucoup de personnes partaient déjà, notamment en raison