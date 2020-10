Le puzzle macabre de la gendarmerie scientifique après les crues du 2 octobre

Un technicien de l'IRCGN travaille à l'identification des victimes des crues, le 12 octobre 2020 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

"Plus le temps passe, plus ça se complique": à Nice, les scientifiques de la gendarmerie nationale travaillent à l'identification des victimes des crues du 2 octobre mais l'ampleur du désastre et la destruction de deux cimetières rendent la tâche particulièrement ardue.

Mardi, le bilan provisoire était toujours de sept corps retrouvés, dont cinq attribués avec certitude aux intempéries, et neuf disparus. Les fouilles devaient se poursuivre avec le renfort de maître-chiens spécialisés dans la recherche de cadavres et l'appui d'un sonar pour aider les pompiers à sonder le fond des cours d'eau ayant brutalement débordé.

Echantillons destinés à permettre l'identification des victimes de la tempête Alex, à Nice le 12 octobre 2020 ( AFP / Valery HACHE )

"C'est un peu une course contre la montre et c'est important d'avoir les corps le plus vite possible", explique le colonel Nicolas Thiburce, chef de division à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), venu en renfort de région parisienne avec une quinzaine de collègues.

Nul ne sait quand la mission de ces gendarmes experts, généticiens, médecins, dentistes, etc., s'achèvera. "On restera le temps nécessaire", dit-il.

Seule certitude, il faut accélérer tout en ménageant les familles des disparus dont la collaboration est requise pour obtenir des éléments ADN ou des informations secondaires. Il ou elle, avait-il une prothèse? Un tatouage? Une alliance? Quels vêtements? Qui était son dentiste?

Derrière lui, un militaire, en surchaussures et combinaison blanche cachant son uniforme, émerge du laboratoire mobile de l'Institut, garé depuis vendredi avec toute une batterie d'ordinateurs dans la caserne Ausseur à Nice.

"Triste hasard" note M. Thiburce, ce laboratoire, utilisé pour la première fois pour l'identification des 86 victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, revient avec un tout nouvel équipement informatique qu'il étrenne encore à Nice.

Camion de l'IRCGN permettant des recherches ADN rapides, le 12 octobre 2020 à Nice ( AFP / Valery HACHE )

Le camion permet de gagner en temps et en efficacité, sans devoir envoyer les échantillons à Paris. A l'extérieur du véhicule, les sachets et tubes de prélèvements biologiques sont scannés et enregistrés dans une base de données, puis échantillonnés et analysés à l'intérieur à l'abri des contaminations.

"On met ça sur un appareil qui extrait l'ADN et amplifie le signal pour obtenir le profil ADN de la personne", explique M. Thiburce.

Plusieurs fois par jour, des résultats sortent et sont comparés à l'ADN recueilli sur des objets ayant appartenu à des disparus, brosse à dents, brosse à cheveux, etc, ou comparés à l'ADN prélevé sur des proches, parents ou enfants.

"L'eau n'est pas notre alliée (...), les corps s'altèrent plus vite", souligne M. Thiburce.

Au fil des jours, le risque est d'avoir des tissus trop pauvres en ADN, obligeant alors à un laborieux travail de prélèvement sur de l'os ou les dents. Râper, broyer, diluer, tout devient plus long.

Les victimes ont été éparpillées sur plus de 10.000 km2, entraînées avec des débris de route ou d'habitation, des branchages et de la roche par des torrents d'eau boueuse, parfois sur des dizaines de kilomètres, et certains corps ont déjà été trouvés dans un état pudiquement qualifié de "polyfragmenté".

Cercueil ouvert près de Tende, dans la vallée de la Roya, le 6 octobre 2020, après qu'un cimetière a été emporté par les crues ( AFP / Fabien NOVIAL )

Pour ajouter au macabre et compliquer l'enquête, déjà difficile en l'absence de liste limitative de victimes --comme il peut y en avoir dans un accident aérien--, des corps étrangers à la catastrophe ont été dispersés jusqu'en Italie, provenant de deux cimetières emportés par les crues: l'un, dans le haut-pays niçois à Saint-Martin-Vésubie, et l'autre près de Tende dans la Roya, la vallée franco-italienne qui s'élève au-dessus de Menton.

"On a des disparus et on a deux cimetières emportés avec plus de 300 corps ou éléments de corps emportés", précise le colonel Nasser Boualam, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes.

"On est sur une mission au long cours", dit-il, soulignant que l'anticipation de l'Etat a permis d'éviter le pire. Tous les élèves avaient été renvoyés chez eux en prévision de la tempête. Sans ça, dit-il, "on se serait retrouvé avec un bilan beaucoup plus lourd, et surtout des enfants".

