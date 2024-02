information fournie par So Foot • 20/02/2024 à 23:05

Le PSV et Dortmund se quittent sur un nul

Plutôt dominateur, le PSV Eindhoven n'a pas réussi à prendre l'avantage lors du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Mais bien que menés au score, les Hollandais ont accroché un résultat nul qui laisse le suspense intact avant le match retour en Allemagne.

PSV Eindhoven 1-1 Borussia Dortmund

Buts : De Jong (56 e , SP) pour le PSV Eindhoven // Malen (24 e ) pour le Borussia Dortmund

D’un côté, un hôte invaincu à domicile cette saison toutes compétitions confondues. De l’autre, un clan invincible en 2024 et plus globalement depuis neuf rencontres. Dès lors, qui pouvait sortir vainqueur de cette confrontation comptant pour les huitièmes de finale de Ligue des champions et opposant deux camps détestant la défaite ? Réponse : personne. Pour le savoir, il faudra en effet attendre le retour, puisque l’aller s’est achevé sur un 1-1 indécis. Une chose est sûre : en l’état, tout reste ouvert.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com