Le PSG vient à bout de l'OL et se qualifie pour la finale par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Paris Saint-Germain atteint la finale de la Coupe de France pour la sixième fois de suite ! Ce soir, les Parisiens ont dominé les Lyonnais au Groupama Stadium (5-1). Le score ne reflète pas la physionomie du match. Bousculés en première période, les hommes de Thomas Tuchel ont profité de l'exclusion de Marçal à l'heure de jeu pour dérouler. Martin Terrier avait ouvert le score en début de match avant que Kylian M'bappé n'égalise sur corner dans la foulée. La main de Marçal dans sa surface à la 59e minute lui a valu un deuxième carton jaune et a offert un pénalty à ses adversaires que Neymar s'est pressé de transformer. D'une superbe action en solitaire, M'bappé a ensuite alourdi la marque puis s'est offert un triplé en toute fin de match. Pablo Sarabia y est aussi allé de son but. Le PSG attend en finale le vainqueur de la rencontre Saint-Étienne - Rennes qui se jouera demain à Geoffroy-Guichard.

