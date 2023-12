information fournie par So Foot • 27/12/2023 à 10:35

Le PSG veut se débarrasser de Kurzawa et Ekitike cet hiver

Le PSG veut se débarrasser de Kurzawa et Ekitike cet hiver

Après les fêtes, tout le monde doit dégraisser un peu.

Avec les arrivées annoncées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le PSG cherche à alléger sa masse salariale. Les deux cibles sont toutes désignées pour le club de la capitale selon le Parisien , puisque ce sont les deux indésirables Laywin Kurzawa et Hugo Ekitike qui sont sur la liste des transferts. Les deux joueurs n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique, et n’ont d’ailleurs pas été inscrits sur la liste pour la Ligue des champions cette saison.…

CD pour SOFOOT.com