information fournie par So Foot • 17/07/2023 à 09:41

Le PSG va toucher 20 millions d’euros pour sa tournée au Japon

Un sacré pactole.

Ce samedi, le PSG va s’envoler vers le Japon et en profiter pour toucher un gros chèque. Les dirigeants du club parisien ont longuement hésité avec les États-Unis, où leur popularité n’est plus à prouver, mais le montant de l’offre japonaise « a changé la donne », selon les informations de L’Équipe . Déjà présent au pays du soleil-levant l’an dernier, le PSG avait touché 12 millions d’euros. Cette fois-ci, ça sera 20 millions ! À Nagai, les hommes de Luis Enrique vont affronter Al Nassr et le Cerezo Osaka, avant un troisième match du côté de Tokyo face à l’Inter Milan.…

EL pour SOFOOT.com