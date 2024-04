information fournie par So Foot • 12/04/2024 à 22:04

Le PSG va améliorer son modèle de formation

Il faut sauver le Titi.

Cinq ans après avoir supprimé son équipe réserve, sur décision d’Antero Henrique, directeur du football d’alors, le Paris Saint-Germain s’apprête à lancer un projet de substitution. Détaillé par L’Équipe , ce nouveau programme pour les jeunes passe notamment par la création d’un groupe dit « espoirs » et placé entre les U19 et l’équipe professionnelle. Portée par Yohan Cabaye et Luca Cattani, en charge du développement du centre de formation parisien, cette initiative vise à inclure les jeunes de 21 ans dans le projet du club.…

AB pour SOFOOT.com