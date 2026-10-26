Le PSG très diminué pour le match contre l'OL

La vie sans Kvara. Pendant que toute la planète foot aura les yeux rivés au Palladium de Londres, les amoureux du foot français porteront leur attention sur PSG-Lyon (ou Boulogne-Reims pour les puristes).

Mais le choc de la Ligue 1 se jouera, sans surprise, sans les blessés de Barcelone : pas de Marquinhos, ni d’Ousmane Dembélé, ni de Khvicha Kvaratskhelia. Nuno Mendes est également blessé .…

LP pour SOFOOT.com