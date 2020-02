Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PSG toujours invaincu après son succès à Toulouse Reuters • 06/02/2020 à 22:30









Le PSG toujours invaincu après son succès à Toulouse par Hugo Chalmin (iDalgo) Le PSG poursuit sa route vers le titre de champion de France. En clôture de la 14ème journée de la Lidl Starligue, les Parisiens se sont imposés jeudi soir à Toulouse sur le score de 28-36. Tout n'a pas été facile pour les coéquipiers de Nikola Karabatic. Ces derniers font face à des Toulousains courageux qui veulent s'accrocher aux places européennes. Ce sont même les joueurs du Fenix qui mènent 17-16 à la pause. Une avance de courte durée puisque le club de la capitale passe la deuxième dès le retour des vestiaires. Les Parisiens dictent leur jeu et prennent rapidement un avantage de quatre points. L'écart va grimper et ne sera jamais rattrapé. Toujours invaincu, le PSG signe son 14ème succès de la saison en Lidl Starligue et garde sa première place alors que Toulouse est 5ème. À noter que ces deux formations se retrouveront en mars prochain lors du Final Four de la Coupe de la Ligue.

