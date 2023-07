information fournie par So Foot • 23/07/2023 à 12:58

Le PSG sur la piste d’un jeune ailier ghanéen

Clairement, le PSG a changé de projet.

Alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, les pistes se succèdent pour le mercato parisien dans le secteur offensif. Outre la piste menant à Rasmus Højlund, le PSG serait intéressé par Ernest Nuamah selon L’Equipe . Le remuant et jeune ailier du FC Nordsjaelland (19 ans) a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives avec le champion du Danemark, et surtout élu meilleur joueur de la saison pour sa première année complète en Europe.…

AC pour SOFOOT.com