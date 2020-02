Le PSG souffle sur Lyon

Sous les bourrasques de vent, le PSG s'est imposé contre Lyon (4-2) dans une rencontre plaisante et spectaculaire. Mené 3-0 après la pause, l'OL aura réussi à se remettre dans la partie, avant de s'avouer vaincu sur un ultime but d'Edinson Cavani. Le podium reste à huit points.

PSG 4-2 Lyon

Di María, taille patron

À une époque où la Ligue 1 ne cesse d'être critiquée pour son lot de purges proposé chaque week-end, un choc entre le PSG et Lyon ressemble toujours à une éclaircie. L'affiche est un classique depuis quelques années et elle s'impose souvent comme la promesse d'un dimanche soir spectaculaire. Et si les conditions n'étaient pas forcément réunies pour assister à un beau match de foot au Parc des Princes, la faute à une tempête nommée Ciara, les deux équipes ont respecté la tradition avec une pluie de buts et un scénario ébouriffant, au bout duquel Paris s'est imposé contre Lyon (4-2), qui termine sa triste semaine par une nouvelle défaite. Et cette fois, Rudi Garcia ne pourra même pas dire que son équipe a presque gagné.Au Parc des Princes, le défi était surtout immense pour les ultras parisiens, qui peinent à déployer leur tifo rouge et bleu sous des bourrasques de vent terribles. Évidemment, il l'était aussi pour l'OL, dont la dernière victoire sur la pelouse du PSG remonte à octobre 2007 - soit 11 matchs consécutifs -, dans le doute après un nul inquiétant à la maison contre Amiens en milieu de semaine. Pour forcer la réaction d'orgueil face à l'ogre de la Ligue 1, Garcia tente le pari Cherki dans un 4-2-3-1. Le premier quart d'heure peut rassurer le technicien rhodanien : son équipe presse haut, gênant ainsi les relances parisiennes, et se procure une première