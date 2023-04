information fournie par So Foot • 08/04/2023 à 23:21

Le PSG se relance en s’imposant à Nice

Encore loin d'être très convaincant, le PSG a su relancer la machine en s'imposant à Nice ce samedi grâce à son réalisme. Les Aiglons, eux, n'ont pas su exploiter leurs opportunités.

OGC Nice 0-2 Paris Saint-Germain

Buts : Messi (26 e ) et Ramos (76 e ) pour les Parisiens

Incroyable, mais vrai : le PSG a retrouvé le chemin des filets ce samedi à Nice, sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Muets offensivement depuis le match à Brest le 11 mars dernier (1-2), les Parisiens ont pu compter sur des buts de Leo Messi et Sergio Ramos pour se défaire du Gym. Et les champions en titre se redonnent du même coup une marge sur leur dauphin lensois, tombeur de Strasbourg la veille (2-1). Même s’ils ont un peu mieux négocié le premier acte que d’habitude, les Franciliens ont encore eu une baisse de régime qui aurait pu permettre aux Niçois de recoller. Finalement, Christophe Galtier et son équipe ont su renouer avec le succès après deux revers consécutifs, tandis que les locaux prennent du retard sur l’Europe en étant à la merci des Lyonnais.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com