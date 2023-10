Le PSG se rachète à Rennes

Dans le rendez-vous entre les deux équipes françaises battues cette semaine en Coupe d'Europe, le PSG s'est logiquement imposé à Rennes (1-3), où il n'avait plus gagné depuis cinq ans. Paris grimpe sur le podium et laisse les Bretons en milieu de tableau après leur première défaite cette saison en championnat.

Rennes 1-3 PSG

Buts : Gouiri (56 e ) pour les Rouge et Noir // Vitinha (32 e ), Hakimi (36 e ) et Kolo Muani (58 e )

Quatre jours après la débâcle à Newcastle, le déplacement sur les terres rennaises, où le Paris Saint-Germain n’avait plus gagné depuis cinq ans, ressemblait à un joli piège. Il n’en n’a pas été un. Le club de la capitale a déchiré le costume de bête noire du Stade rennais en s’imposant sans trop trembler (1-3), et même en croquant plusieurs occasions. Une deuxième défaite en trois jours pour les Bretons, qui peinent à enchaîner et qui voient le PSG grimper sur le podium et rester à deux points du leader Monaco.…

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com