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Le PSG se met à rouler en Bentley
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 13:26

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Le PSG se met à rouler en Bentley

Le PSG se met à rouler en Bentley

Comme si la liste des partenaires n’était pas déjà assez longue, le Paris Saint-Germain vient d’y ajouter une ligne. Bentley Motors devient partenaire officiel de l’équipe masculine, dans la catégorie « véhicules de luxe ». La marque anglaise va s’acoquiner avec le PSG et ses stars jusqu’en 2028.

Dans le communiqué, on apprend que Paris est une « capitale mondiale du luxe » et que le club fédère « des marques iconiques » autour de son projet. On y croise aussi « héritage » , « savoir-faire » et « excellence » , sans qu’une seule fois le mot « football » soit cité. Côté club, Richard Heaselgrave, le directeur des revenus, se félicite d’une alliance censée « inspirer la nouvelle génération » , très probablement demandeuse……

LT pour SOFOOT.com

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