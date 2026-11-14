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Le PSG s'offre le Classique
information fournie par So Foot 14/11/2026 à 23:01

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Le PSG s'offre le Classique

Le PSG s'offre le Classique

Olympique de Marseille 0-2 Paris Saint-Germain

Buts : Jourde (76 e ) et Missimo (88 e CSC)

Jourde gloire. Débloquées par l’entrée en jeu de Florianne Jourde, les joueuses du PSG sont allées remporter le Classique face à l’OM du côté du stade Francis Turcan de Martigues (0-2) . Les joueuses de la capitale récupèrent leur deuxième place et repoussent leurs ambitieuses adversaires du soir à sept longueurs. Comme souvent cette saison, les protégées de Paulo César ont fait parler leur solidité défensive dans une rencontre longtemps fermée.…

TB pour SOFOOT.com

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