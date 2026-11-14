Le PSG s'offre le Classique
Olympique de Marseille 0-2 Paris Saint-Germain
Buts : Jourde (76 e ) et Missimo (88 e CSC)
Jourde gloire. Débloquées par l’entrée en jeu de Florianne Jourde, les joueuses du PSG sont allées remporter le Classique face à l’OM du côté du stade Francis Turcan de Martigues (0-2) . Les joueuses de la capitale récupèrent leur deuxième place et repoussent leurs ambitieuses adversaires du soir à sept longueurs. Comme souvent cette saison, les protégées de Paulo César ont fait parler leur solidité défensive dans une rencontre longtemps fermée.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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