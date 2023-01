Le PSG s'offre Châteauroux sans briller

Revenue au score avant la pause, la Berrichonne de Châteauroux a longtemps cru pouvoir au moins pousser le PSG jusqu'à une prolongation, vendredi soir. Ce 32e de finale de Coupe de France a finalement basculé dans le dernier quart d'heure grâce à Soler et Bernat (1-3).

Châteauroux 1-3 PSG

La porte entrouverte

Ils attendaient de voir leurs poils se dresser depuis un paquet d'années et ne s'étaient plus déplacés en si grand nombre depuis la dernière décennie. Lassés par la situation d'un club qui n'a plus gagné le moindre match de championnat depuis mi-octobre, les supporters de la Berrichonne ne venaient plus dans le coin ces derniers temps et s'était avant tout pointés pour voir le PSG. À l'honneur, au cœur et en acceptant de croire qu'un exploit était possible face à un leader de Ligue 1 remanié, Châteauroux, au contact jusqu'à un but de Soler dans le dernier quart d'heure, a longtemps cru vendredi soir qu'une nuit de fièvre était tout sauf impossible. Froids, les Parisiens ont finalement réussi à se construire un pont jusqu'au prochain tour." Au-dessus des différents micros posés sous son nez, Maxence Flachez n'a pas vacillé une seule seconde cette semaine au moment d'annoncer le thème du gueuleton royal organisé par sa Berrichonne, vendredi soir, dans un Gaston-Petit plein à ras bord, une première depuis 2004. Un 32de Coupe de France devant plus se jouer que se subir, le coach castelroussin n'a pas changé d'avis à l'heure de débouler dans la nuit indrienne, non loin d'un Christophe Galtier, battu en finale lors de la dernière édition, qui a, de son côté, été contraint de faire le voyage dans le 36 sans la majorité de ses amulettes (Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Messi, Mendes, Mbappé, Neymar, Sanches, Verratti) et a choisi d'envoyer ses gosses (Gharbi, Zaïre-Emery, Bitshiabu) sur le gazon. Néanmoins, le PSG a malgré tout très vite eu le…