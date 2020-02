Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PSG s'incline 2-1 à Dortmund sur un doublé de Haaland Reuters • 18/02/2020 à 23:34









Le PSG s'incline 2-1 à Dortmund sur un doublé de Haaland par Hugo Chalmin (iDalgo) Auteur d'une prestation très décevante, le Paris St-Germain a logiquement cédé à Dortmund. En huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG se déplaçait mardi soir sur le pelouse du Signal Iduna Park pour y affronter le Borussia Dortmund. Et ce sont bien les hommes de Lucien Favre qui se sont imposés 2-1. Un score logique tant le BVB a été maître de son sujet. En première période, les joueurs de Thomas Tuchel, lui qui a entraîné le Borussia de 2015 à 2017, peinent à exister. Ces derniers ne parviennent pas à cadrer la moindre frappe. Les deux formations se quittent sur un 0-0 à la pause. C'est au retour des vestiaires que la rencontre va se décanter. Les Jaune et Noir sont même récompensés de leurs efforts à la 69e avec l'ouverture du score de Haaland. Neymar marque un but ô combien important en vue du match retour à la 75e minute mais le prodige norvégien de 19 ans inscrit un doublé deux minutes plus tard. Le PSG connaît là son premier revers de la saison en Ligue des Champions. Les Parisiens accueilleront le BVB le 11 mars prochain au Parc des Princes.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.