Le PSG s'impose 2-0 à Lille par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Paris St-Germain continue d'asseoir sa domination sur le championnat de France. En clôture de la 21ème journée de Ligue 1, le PSG est allé s'imposer 0-2 du côté de Lille. Les hommes de Thomas Tuchel se sont vite mis à l'abri dans cette rencontre au stade Pierre Mauroy. Neymar ouvre la marque sur une superbe frappe à la 28ème minute. Malgré leurs bonnes initiatives, les Lillois rentrent aux vestiaires en étant menés 1 à 0. Paris ne lâche pas la pression dès le début de la seconde période. À la 52ème minute, le club de la capitale obtient un penalty. Neymar se charge de le transformer et signe un doublé. 2-0, les Parisiens ont créé un écart définitif et signe leur 17ème victoire de la saison en championnat. Un succès qui leur permet de prendre 10 points d'avance sur l'OM, 2ème. Quant au LOSC, il enchaîne une troisième défaite de rang en Ligue 1.

