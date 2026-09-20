Le PSG s'adjuge le Classique et enfonce l'OM
Après avoir longtemps résisté aux assauts adverses, l'OM est finalement tombé dans le Classique face au PSG, ce dimanche soir au Vélodrome (1-2). Comme souvent depuis le début de la saison, Marquinhos et Ferran Torres ont sauvé leur équipe.
OM 1-2 PSG
Buts : Gomes (72 e ) pour l’OM // Torres (66 e ) et Marquinhos (74 e ) pour le PSG
Exclusion : Weah (77 e ) côté OM …
Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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