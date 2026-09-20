Le PSG s'adjuge le Classique et enfonce l'OM

Le PSG s'adjuge le Classique et enfonce l'OM

Après avoir longtemps résisté aux assauts adverses, l'OM est finalement tombé dans le Classique face au PSG, ce dimanche soir au Vélodrome (1-2). Comme souvent depuis le début de la saison, Marquinhos et Ferran Torres ont sauvé leur équipe.

OM 1-2 PSG

Buts : Gomes (72 e ) pour l’OM // Torres (66 e ) et Marquinhos (74 e ) pour le PSG

Exclusion : Weah (77 e ) côté OM …

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com