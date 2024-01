Le PSG s'adjuge encore le Trophée des champions

Le PSG a tranquillement dominé Toulouse au Parc des Princes pour mettre la main sur le Trophée des champions (2-0). Le champion de France lance son année sur une note positive, même s'il faudra attendre pour vérifier l'application des bonnes résolutions.

Paris Saint-Germain 2-0 Toulouse

Buts : Lee (3 e ) et Mbappé (44 e )

Le champion de France, plus fort que le vainqueur de la Coupe. Dans un Parc des Princes logiquement acquis à sa cause, le PSG a remporté le douzième Trophée des champions de son histoire face à Toulouse (2-0). Le neuvième sacre rouge et bleu sur les dix dernières éditions de la compétition, et surtout le premier trophée de l’ère Luis Enrique. C’est tout ce que l’on retiendra de cette soirée, boycottée par les ultras des deux côtés en raison, entre autres, du prix des billets.…

Par Quentin Ballue, au Parc des Princes pour SOFOOT.com