So Foot • 02/10/2020 à 22:55

Le PSG roule sur le SCO

Sérieux et efficace, le Paris Saint-Germain a facilement disposé d'Angers en ouverture de la sixième journée de Ligue 1 (6-1). Avec une nouvelle grande performance de Neymar, un Mbappé enfin buteur dans le jeu et un Florenzi encore convaincant, Paris enchaîne un quatrième succès de rang, retrouve provisoirement le podium et s'offre un grand bol d'air frais avant la trêve internationale.

Paris Saint-Germain 6-1 Angers SCO

Un quatuor offensif hyperactif

Il y a des buts qui vous font un peu regretter qu'ils soient marqués dans un stade vide. Celui inscrit par Alessandro Florenzi au tout début de ce PSG-Angers, par exemple, une merveille de lob depuis l'angle droit de la surface - qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler son prédécesseur - aurait bien mérité de faire se lever un Parc des Princes plein. Avec ce beau geste, dès la septième minute, l'Italien n'a peut-être fait bondir qu'un millier de personnes porte d'Auteuil, mais il a fait coup double : il a ouvert son compteur but avec le PSG, confirmant au passage qu'il appartenait bien à la catégorie des "bonnes affaires" de ce mercato, et a mis le club parisien sur le chemin d'une quatrième victoire de rang en Ligue 1.Pour le PSG, la réception du SCO d'Angers au Parc des Princes ce vendredi soir s'est déroulée un peu comme attendu. La première période a donné le ton du match : une opposition attaque défense, avec onze parisiens qui ont assiégé la moitié de terrain angevine et lancé offensive sur offensive face deux rangées bien compactes de joueurs bleu ciel. Avec un quatuor offensif (Icardi, Neymar, Mbappé, Draxler) hyperactif Lire la suite de l'article sur SoFoot.com