Le PSG renversé par Szeged par Samuel Martin (iDalgo) Troisième défaite de la saison en Ligue des Champions pour le PSG dans la salle de Szeged (32-29). Pourtant, le club de la capitale a eu la maîtrise pendant une grande partie de la rencontre. En effet, les champions de France en titre ont compté jusqu'à six buts d'avance avant de céder petit à petit au cours de la seconde période. Gros coup d'arrêt pour Paris qui restait sur 8 succès de suite toutes compétitions confondues alors que les Hongrois enchaînent un dix-huitième match sans défaite de rang en Ligue des champions. La qualification est toujours envisageable malgré que la première place de la poule A soit acquise pour Barcelone. En effet, grâce à leur succès important à l'aller face à leur adversaire du jour (30-25), si les deux équipes terminent à égalité ce sera les Français qui accèderont aux quarts de finale de la compétition.

