Le PSG renverse Montpellier

En grande difficultés et menés pendant plus d'une heure à la Mosson, les Parisiens ont profité de l'exclusion de Pedro Mendes pour renverser Montpellier (1-3). Un succès bien plus probant sur le papier que dans le contenu, malgré le dernier quart d'heure cinq étoiles de la doublette Neymar-Mbappé.

Montpellier 1-3 PSG

Paris, la tête dans le sceau

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le PSG. À Montpellier ce samedi après-midi, les hommes de Thomas Tuchel sont encore une fois passés à côté de leur match. Ils ont été bougés, malmenés même, par une équipe de montpelliéraine accrocheuse jusqu'à l'exclusion de Pedro Mendes, à l'approche du dernier quart d'heure, qui a tout changé. Après ça, Neymar, Mbappé puis Icardi se sont chargés d'enterrer les locaux en l'espace de cinq minutes. Preuve aussi que les capacités offensives du PSG existent toujours.Après la courte victoire face à Nantes au milieu de semaine au Parc des Princes, Thomas Tuchel reconnaissait volontiers la mauvaise passe des siens dans le contenu proposé : "(...)" L'Allemand est conscient des maux de son équipe, mais doit aussi composer en fonction du calendrier et blessures pour ce déplacement à Montpellier. Au milieu, Leandro Paredes est titulaire d'entrée tandis que devant, son comparse argentin Ángel Di María est mis au repos contrairement au trio Neymar-Mbappé-Icardi. Très vite dans ce premier acte, Paris va devoir en plus compter ses blessés. Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye abandonnent sous Lire la suite de l'article sur SoFoot.com