Le PSG remporte la purge de Saint-Denis contre Lyon et la dernière Coupe de la Ligue

Après plus de deux heures d'ennui et une rencontre décevante à Saint-Denis, le Paris Saint-Germain a attendu la séance de tirs au but pour faire plier l'Olympique lyonnais et remporter la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b. 5). La neuvième pour le club de la capitale. Pour l'OL, le risque de se retrouver sans compétitions européennes la saison prochaine, une première depuis 1996, est réel.

PSG 0-0 (6 t.a.b. 5) Lyon

Sommeil de plomb

C'était une soirée étrange pour dire adieu à une compétition qui aura vécue vingt-cinq ans. C'était aussi une soirée étrange pour mettre un point final à cette saison de foot français qui n'aura ressemblé à aucune autre. Sans cérémonie pompeuse ni protocole interminable ou concert d'avant-match gênant, la Coupe de la Ligue a rendu son dernier souffle au bout d'une affiche décevante et deux heures d'ennui, entre le Paris Saint-Germain et Lyon, devant moins de 5000 spectateurs présents au Stade de France pour assister aux funérailles. Une triste fin pour la Coupe Moustache mais une issue heureuse pour le PSG, qui aura attendu la séance de tirs au but pour faire plier l'OL (0-0, 6 t.a.b. 5) et s'offrir le trophée doré pour la neuvième fois de son histoire.Cette finale, présentée comme une grande répétition pour les deux équipes avant le retour de la Ligue des champions, était aussi l'occasion de faire oublier le triste spectacle de vendredi dernier dans cette même enceinte dyonisienne. Raté, cette finale se rapprochant plutôt d'une purge classique entre deux formations pas au point physiquement, ni tactiquement. De retour en 4-3-3, le PSG patine, à l'image d'une animation offensive triste à mourir et reposant surtout sur les accélérations de Neymar, qui est d'ailleurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com