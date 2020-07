Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PSG remporte la Coupe de la Ligue ! Reuters • 01/08/2020 à 00:33









Le PSG remporte la Coupe de la Ligue ! par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Paris Saint-Germain s'impose pour la 9ème fois de son histoire en Coupe de la Ligue ! Après son succès face à l'Olympique Lyonnais au bout du suspense (0-0, 6-5 tab), le club de la capitale est toujours en quête d'un quadruplé historique. Bertrand Traoré a raté son tir au but dans la mort subite, avant que Pablo Sarabia n'offre la victoire aux siens. Avec le Championnat et la Coupe de France 2019-2020 en plus dans son armoire à trophées, le PSG vise désormais une victoire en Ligue des Champions. Les hommes de Thomas Tuchel ont rendez-vous avec l'Atalanta en quart de finale de la Coupe d'Europe le 12 août, alors que l'OL doit disputer son 8ème de finale retour face à la Juventus le 7 du même mois après s'être imposé, 1-0, à l'aller.

