Le PSG remporte la Coupe de France face à Saint-Étienne

Devant 2805 spectateurs au Stade de France, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à l'AS Saint-Étienne et remporte la Coupe de France. Après une rencontre qui a souvent plus ressemblé à un combat de boxe qu'à un match de football.

PSG 1-0 Saint-Étienne

Perrin la joue comme Zidane

Pour beaucoup, cette finale de Coupe de France n'avait pas lieu d'être en raison de la situation sanitaire du pays qui empêche les supporters des deux camps de garnir les 81 338 sièges du Stade de France. Pourtant, cette finale entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne a réuni tous les ingrédients du foot amateur, qui est censé être à l'honneur avec cette Coupe de France. À savoir, quelques supporters parsemés autour de la pelouse qui profitent d'un silence pour hurler un "C'est carton ça monsieur l'arbitre" ou encore un "Applique-toi un peu dans les passes". Du chambrage aussi, avec les supporters parisiens qui scandent "Ruffier" lorsque Jessy Moulin a le ballon. Mais aussi des bancs de touche qui s'insultent en respectant les distances de sécurité. Des tacles au-dessus du protège-tibia et même un début de bagarre générale, cette fois-ci sans le moindre respect des gestes barrières. Et comme souvent - même si la Coupe de France peut réserver des surprises - c'est la meilleure équipe des deux qui est sorti vainqueur de ce duel. Le treizième sacre du Paris Saint-Germain qui prend le large au classement des couronnes et prend sa revanche sur la compétition après avoir laissé échapper le titre aux tirs au but la saison dernière face au Stade rennais.Privé de Juan Bernat, Thomas Tuchel a décidé d'accorder sa confiance à Michel Bakker plutôt qu'à Layvin Kurzawa pour le couloir gauche de la défense du PSG. Plus surprenant, Marco Verratti commence la rencontre sur le banc pour laisser Lire la suite de l'article sur SoFoot.com