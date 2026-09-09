Le PSG ratatine Bratislava, avec un duo Dembélé-Torres bouillant

Pour la rentrée européenne du PSG face à un Slovan trop léger, Ferran Torres s'est offert un triplé, prenant la suite du double buteur Ousmane Dembélé. Comme s'il n'avait pas déjà assez de prétendants au Ballon d'or comme ça.

Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava

Buts : Dembélé (17 e , 23 e ), Torres (31 e , 47 e , 57 e ) pour le PSG // Suleiman Camara (59 e ) pour le Slovan

En 2021, Vincent Labrune redoutait que la Ligue 1 ressemble – sans investissements significatifs – au championnat slovène. Si tous les soucis économiques ne sont pas réglés, depuis, un de ses représentants a soulevé deux Ligue des champions, et permet, pour le moment, d’affirmer que le championnat de France n’a pas grand chose à craindre du championnat… slovaque. La preuve : en délicatesse dans ses affaires domestiques (aucune victoire en trois matchs), l’actuel 13 e de Ligue 1 n’a eu aucun mal (mais alors, aucun) à se défaire du champion en titre de Corgoň Liga, le Slovan Bratislava de son nom à l’état civil. Ouf !…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com