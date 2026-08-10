Le PSG propose une somme colossale pour un Montpelliérain de 16 ans

Après Maignan, le PSG veut post-former Megnan. Né en 2010, l’attaquant du MHSC Laciné Megnan-Pavé , au club depuis ses 5 ans, intéresse Luis Campos, Luis Enrique et le PSG, qui a formulé une offre d’environ 10 millions d’euros pour s’attacher ses services , selon L’Équipe . Une somme qui propulserait le Montpelliérain à la 7 e place des transferts les plus chers de joueurs de moins de 17 ans.

Temps de jeu promis en Ligue 2 pour le précoce attaquant de 16 ans

Celui qui est sous contrat jusqu’en 2028 est déjà d’accord avec les dirigeants parisiens pour un contrat de 5 ans, mais le club de la Paillade compte garder son attaquant au sein de son effectif, pour lui donner du temps de jeu cette saison, à l’image de son premier match professionnel ce samedi (entré à la 85ᵉ minute contre Dijon). Auteur de 7 buts en 17 rencontres de U19 National à 15-16 ans et passeur décisif en finale de Coupe Gambardella contre le PSG la saison dernière , Laciné Megnan-Pavé aurait donné l’assurance au staff de Montpellier qu’il ne s’en irait pas cette saison.…

NB pour SOFOOT.com