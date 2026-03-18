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Le PSG privé d'un atout majeur en quarts de finale ?
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 19:09

Le PSG privé d'un atout majeur en quarts de finale ?

Le PSG privé d'un atout majeur en quarts de finale ?

Barcola fauché en pleine bourre. Touché à la cheville droite après un tacle de João Pedro , l’ailier parisien voit sa bonne période coupée en plein élan . Alors que l’inquiétude était de mise en fin de soirée du côté de Stamford Bridge, le numéro 29 ayant quitté le stade le pied droit dans une botte orthopédique, voilà que les craintes ont été confirmées par les premiers tests médicaux réalisés.

Sa présence en quarts de finale menacée ?

Dans un communiqué, le PSG a annoncé que l’international français souffrait « d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite » et qu’il serait « indisponible ces prochaines semaines ». En pleine forme ces dernières temps, et deux fois buteur sur la double confrontation face à Chelsea, il subit un méchant coup d’arrêt et manquera forcément la trêve internationale .…

JF pour SOFOOT.com

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