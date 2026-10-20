Le PSG (presque) au complet pour la réception de Barcelone

Le PSG (presque) au complet pour la réception de Barcelone

Le meilleur élève absent ? À quelques heures du choc au sommet entre le PSG et le FC Barcelone, le groupe parisien pour la rencontre est tombé . Comme prévu, un seul absent de marque est à déplorer : Nuno Mendes .

Samedi, rentré en cours de jeu contre Strasbourg (3-1), le TGV portugais s’est blessé à la cuisse. Alors que Mendes s’est affirmé comme le joueur parisien clé pour contenir Lamine Yamal lors des précédentes confrontations, il n’en sera donc rien ce mardi soir.…

AC pour SOFOOT.com