Le PSG (presque) au complet pour la réception de Barcelone
Le meilleur élève absent ? À quelques heures du choc au sommet entre le PSG et le FC Barcelone, le groupe parisien pour la rencontre est tombé . Comme prévu, un seul absent de marque est à déplorer : Nuno Mendes .
Samedi, rentré en cours de jeu contre Strasbourg (3-1), le TGV portugais s’est blessé à la cuisse. Alors que Mendes s’est affirmé comme le joueur parisien clé pour contenir Lamine Yamal lors des précédentes confrontations, il n’en sera donc rien ce mardi soir.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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