information fournie par So Foot • 20/03/2024 à 21:37

Le PSG prend une option sur les demies contre Häcken

Mission accomplie. En déplacement à Göteborg en quarts de finale allers de Ligue des champions, le PSG a fait le job en s’imposant d’un but contre Häcken (1-2). De quoi aborder le match retour, jeudi prochain, avec un peu plus de sérénité.

BK Häcken 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Kafaji (42 e ) pour Häcken // Gaetino (23 e ), Chawinga (74 e ) pour le PSG

Le printemps pointe le bout de son nez, et les ambitions du Paris Saint-Germain fleurissent. Qualifié pour la finale de la Coupe de France il y a dix jours, le PSG a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant dans la Bravida Arena d’Häcken (1-2). Malgré les absences de Ramona Bachmann et Marie-Antoinette Katoto, les Rouge et Bleu ont arraché une précieuse victoire en deuxième période, guidées par l’inévitable Tabitha Chawinga. Un 20 e match consécutif sans défaite pour les Parisiennes, qui se facilitent la tâche en vue du retour jeudi prochain au Parc des Princes.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com