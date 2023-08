information fournie par So Foot • 21/08/2023 à 10:15

Le PSG pousse pour Kolo Muani

Les yeux doux.

Buteur dimanche avec Francfort contre le promu Darmstadt (1-0), Randal Kolo Muani a peut-être mis son dernier pion avec les Aigles. Le Paris Saint-Germain souhaiterait finaliser cette semaine l’arrivée de l’international français de 24 ans selon L’Équipe. Après une première offre de 60 millions et 10 millions de bonus refusée par le club allemand, le PSG devrait déposer une nouvelle proposition plus conséquente ce lundi pour tenter de convaincre les dirigeants de Francfort. L’ancien Nantais, auteur de 23 buts et 17 passes décisives la saison dernière toutes compétitions confondues, est sous contrat avec l’Eintracht jusqu’en 2027.…

TM pour SOFOOT.com