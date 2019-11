«Le PSG pourrait s'appeler Coca-Cola», ironise Michel Platini

Après avoir été interdit d'exercer toute activité liée au football pendant quatre ans, l'ancien président de l'UEFA, dont la mise à l'écart a pris fin le 8 octobre, publie ce mercredi « Entre nous » (Éditions de l'Observatoire, 18 euros, 240 pages), dans lequel il décrypte sa dégringolade. "J'ai porté plainte contre X pour association de malfaiteurs" (Michel Platini) pic.twitter.com/AJk62M7dtX-- franceinfo (@franceinfo) November 6, 2019 Ces jours-ci, l'ancienne légende du foot français, 64 ans, évoquait également son avenir. « Je ne sais pas, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de choses, il faut que je voie si j'ai envie de le faire. Le but, c'est de me dire : si je le fais, je le fais à fond. Un club, cela me semble compliqué », ajoute-t-il, tout en admettant à demi-mot l'existence de contacts avec de grands clubs européens, parmi lesquels le PSG ou la Juventus Turin, son ancien employeur.Platini se voit-il prendre la suite de Noël Le Graët à la présidence de la Fédération française de football ? L'ancien n°10 ne se livre pas tout à fait. « La FFF, ce n'est pas maintenant, c'est dans un an et demi (NDLR : les élections), mais on a le temps de réfléchir. Il faut avant tout que je me mette dans la tête que je veux faire quelque chose. J'ai passé quatre ans à me battre contre une injustice. Maintenant, je dois penser à ce que j'ai envie de faire. C'est moi qui déciderai, avec l'avis de ma femme et de mes enfants. »« Kylian va s'apercevoir que la vitesse ne fait pas tout »Le triple Ballon d'or a aussi plaidé ce mercredi matin sur France Info en faveur de l'instauration de quotas de joueurs étrangers dans les clubs. Il a pris en exemple le Paris Saint-Germain qui, selon lui, ne possède plus d'identité nationale et ne repose que sur l'argent.« L'argent tue une philosophie du football. Aujourd'hui, vous achetez tous les meilleurs joueurs et vous gagnez. Tout est ...